Bakan Memişoğlu, tıp fakültelerine derece ile giren öğrencilerle buluştu

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Memişoğlu buluşmada, sağlık hizmetleri, hekimlik mesleği ve hekim adaylarının üniversite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin. Kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı.

Hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğa değinen Bakan Memişoğlu, "Hekimlik; empati duymaktır, diğergamlıktır. Hekimlik bir duygu mesleğidir' dedi.

Gençlere; ailelerinden vefa duygusunu esirgememeleri çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, "Ailelerinizi ihmal etmeyin. Anne babalarınız ve sizi yetiştiren, emek veren insanlara vefanızı hiç unutmayın. Çünkü buraya gelmenizi sağlayan, sizi canlarından daha çok seven insanların sayesinde buradasınız. Bu vefayı da unutmayın" dedi.

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'GÜNDE 3 MİLYON İNSANA DOKUNUYORUZ'

Türkiye’nin 20 yılda sağlık alanında çok büyük yol kat ettiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, "Şu anda sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor. Yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanımız var. Bunların yaklaşık 253 bini, sizler gibi hekim. 271 bin hasta yatağımız var. Türkiye’nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz" diye konuştu.

Memişoğlu, programın sonunda öğrencilere stetoskop hediye ederek başarılar diledi.