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Bakan Memişoğlu: TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak

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#Kemal Memişoğlu#Sağlık#Sağlık Sistemi
Bakan Memişoğlu: TBMMye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 13:08

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek" dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek."

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#Kemal Memişoğlu#Sağlık#Sağlık Sistemi

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