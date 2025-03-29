Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için memleketi Rize’ye geldi. Ziyaretler sonrası Çaykur Rizespor’un iftar programına katılan Bakan Memişoğlu, orucunu Rizespor yönetimi ile birlikte açtı. İftar programında konuşan Bakan Memişoğlu, "Çaykur Rizespor değerleri olan, bu değerlerini günlük, anlık kazançlarla değil insanlara ve kulüplere örnek olacak şekilde yürüten bir kulüp” dedi.

'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILINI OLUŞTURMAYA ÇAIŞIYORUZ'

Koruyan, gelişen ve üreten sağlık modeli ile Türkiye Yüzyılı’nı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Düzenli egzersiz ve düzenli spor yaparsanız bedeninizi, sağlığınızı korursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli ile sağlıklı Türkiye yüzyılını oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı sağlıklı olması için teşvik ediyoruz” diye konuştu.

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‘2026 YILINDA RİZELİLERİN HİZMETİNDE OLACAK’

Rize’de yapımı devam Şehir Hastanesi’nin 2026 yılında hizmete gireceğini dile getiren Bakan Memişoğlu, “Rize'de 800 yataklı şehir hastanemizin inşallah çok kısa zamanda birkaç katını göreceksiniz. Zemin betonunu, temel betonunu dökmeye başladık. Mayıs ve haziran ayında da ilk katları inşallah göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız hayal ediyor, bir tanesi de inşallah 2026 yılında Rizelilerin hizmetinde olacak” dedi.

Bakan Memişoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bugün Güneysu'da Türkiye’nin değil, sadece dünyaya örnek olabilecek konsept hem normal genel hastane hem psikiyatri hastalıklarını ağırlıklı bakacak bir hastane yapıyoruz. Çayeli'nde de aynı şekilde bir hastanemizin inşaatına başladık. Onun için durmak yok yola devam diyoruz. Biz tutarak değil bu ülkede koşarak yarışların kazanılmasını istiyoruz. Onun için koşuyoruz çalışmaya devam ediyoruz.”