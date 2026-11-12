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Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Afrika’ya bakışının tarihî ve insani bağlarından aldıkları güçle karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayandığını belirterek “Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler” ilkesi temelinde kıtanın “refah ve barış içinde bir gelecek” vizyonunu yürekten paylaştıklarını ifade etti.

Türkiye ile Tanzanya arasındaki dostluğun bu birliktelikte özel bir yeri olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Tanzanya ziyareti sırasında yaptığı konuşmayı hatırlatarak “Türk milletinin Afrika’ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor.” sözlerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretlerin Türkiye’nin kıtaya ve iş birliklerine verdiği önemin somut göstergesi olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bizler bu gönül bağını birbirimizin derdini duyarak, bilgimizi paylaşarak ve birlikte çözüm üreterek güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

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Bakan Memişoğlu, “Sağlığın korunması ülkelerin sınırlarını aşan ortak bir sorumluluktur.” diyerek bugün dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insanın yemeklerini sağlığa zararlı yakıt ve yöntemlerle pişirmek zorunda kaldığını belirtti. Bakan Memişoğlu, bu durumun özellikle kadınların ve çocukların sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekti.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde “Sağlıkta Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” anlayışını hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kemal Memişoğlu, “Bu anlayışla sağlık alanında kendi teknolojimizi geliştirmeyi, kendi ürünlerimizi üretmeyi ve tüm dünyaya katkı sunmayı hedeften öte bir sorumluluk olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık alanındaki birikimlerini de paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dünya genelinde temiz pişirme yöntemlerine ulaşamayan ülkeler bulunduğunu hatırlatarak “Antalya’da ortaya koyduğumuz irade bu sorunun çözümünde atılacak adımlarla anlam kazanacaktır.” dedi. Bakan Memişoğlu, katılımcılara “Gelin bilgimizi, imkânlarımızı ve sorumluluklarımızı bu hedef etrafında birleştirelim.” çağrısında bulunarak annelerin güvenle yemek hazırladığı, çocukların temiz hava soluduğu ve her sofranın sağlıkla buluştuğu bir gelecek için birlikte çalışma mesajı verdi.