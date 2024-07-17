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Bakan Memişoğlu: Koruyucu sağlık sistemini daha etkili hale getirmeye çalışacağız

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Memişoğlu#Koruyucu Sağlık Sistemi#Mecburi Hizmet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 18:51

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, komisyonda bir milletvekilinin ‘Doktorların mecburi hizmeti kaldırılmalı’ yönündeki görüşü üzerine herkese sağlık hizmetinin ulaştırılmasının önemine değinerek, şu an bu ihtiyacın devam ettiğine vurgu yaptı. Memişoğlu, "İnsan hakları bağlamında, eğer bir yerde sağlık hizmetine ihtiyaç varsa, devletin sosyal politikası kapsamında biz bu insanları orada hizmet vermekle mesul kılarız. Bu konuda eğer böyle sağlık hizmeti ihtiyacı kalmazsa mecburi hizmeti öncelikli kaldırmak isteriz; ama şu anda ihtiyacımız var, bu ihtiyacın bittiği durumda biz elimizden geleni yaparız ancak bu yakın bir zaman gibi gözükmüyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastaneleri için 'müteahhidin işlettiği hastane' benzetmeleri yapılmasına ilişkin, bunun şehir hastanelerinin kamu-özel ortaklığında nasıl çalıştığının bilinmemesinden kaynaklandığını, bu işletme modelinin belki de yeterince iyi anlatılamadığını belirtti. Memişoğlu, "Şehir hastanelerinin patronu, sağlık hizmeti sorumluluğunu üstlenen tamamen Sağlık Bakanlığı’dır" diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda çok daha iyi yerlere gelebileceğini ifade ederek, "Güven endeksiniz yüksekse insanlar size her yerden gelir. Şu an Türkiye'nin özellikle Covid-19'dan sonra güven endeksi dünya çapında yükselmiştir. Biz bunun avantajını kullanacağız, daha da geliştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, özel hastanelerin acil servislerinde hastadan ücret alınmasına yönelik eleştirileri yanıtlayarak, acile gelen, durumu gerçekten acil, ‘kırmızı’ koddaki bir hastadan asla ücret alınamayacağını, böyle bir durumda kişinin bakanlığa başvurması durumunda hem ücretinin iade edileceğine, hem de ilgili sağlık kuruluşuna ceza kesileceğini söyledi.

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Memişoğlu, son olarak iyi niyetli ve eleştiriye açık olduklarının altını çizerek, malpraktis çerçevesinde kasti bir zarar olmadığı sürece bakanlık olarak sorumluluğu ve maddiyatı üstlendiklerini söyledi. Memişoğlu, "Hekimlerin tamamı çalışkan insanlar. Hekimlerin çalışma ortamını hep beraber daha iyi oluşturursak, hekim zaten çalışır. Esasında sizlerle tanışmaya geldim ama bu konularda da destek istemek için geldim. Herkese teşekkür ediyorum. İnşaatlar, maliyetlerle ilgili bazı sıkıntıları gördüm, duydum ve analiz edeceğim, ondan sonra da elimden geldiğince çözmeye çalışacağım" diye konuştu.

 
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#Kemal Memişoğlu#Koruyucu Sağlık Sistemi#Mecburi Hizmet

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