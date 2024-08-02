Bakan Memişoğlu: İnsanların bize değer vermesini istiyoruz

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt ziyareti sonrası Gümüşhane'ye geldi. Memişoğlu, Gümüşhane Valiliği, Toplum Sağlığı Merkezi, AK Parti, MHP İl Başkanlığı ile Gümüşhane Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyaret sonrası esnafı gezerek, selamlaştı. Ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İNSANLARIN BİZE DEĞER VERMESİNİ VE SAYGI DUYMASINI DA İSTİYORUZ'

Bakan Memişoğlu burada yaptığı açıklamada sağlıkçılara değer verilmesi ve saygı duyulmasını istediklerini söyleyerek, "Bu güzel günde güzel bir şekilde Gümüşhane’mizde sağlıkla ilgili istişare toplantıları yaptık. Hastanemizi ziyaret ettik. Sayın Valimiz, başkanımız, milletvekillerimiz ve il müdürümüz ile beraber çeşitli görüşmeler yaptık, ziyaretler yaptık. Gümüşhane sağlık anlamında iyi yerlerde. İyi bir hastanesi var, iyi bir sağlık ekibi var. Daha da iyi olacak inşallah. Tabii ki bazı sorunlarımız var. Bazı ilçelerdeki hastanelerimizi destekleyeceğiz. İnşallah merkezdeki hastanemizin de yerini güzel bir sağlık kompleksiyle süslendireceğiz. Onunla ilgili planlamalarımız yapılıyor. Bazı hastanemizdeki cihaz eksikliğini tamamlayacağız. Hem yönetim ekibine hem bütün sağlık ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz sağlıkçılar insanları yaşatmak ve onlara iyilik etmek için çaba harcıyoruz. O nedenle de insanların bize değer vermesini ve saygı duymasını da istiyoruz. Hastalarımız bizim için çok değerli ama en önemlisi de hastalanmadan sağlığımızı korumak. Onun için topluma her zaman kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, hareketsizlikten uzak durmasını, sağlıklı beslenmesini öneriyoruz" diye konuştu.