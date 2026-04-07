Bakan Memişoğlu: İlk hamileliğini yaşayan anne adayına ebe tahsis ediyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'na katıldı. Burada davetlilere seslenen Bakan Memişoğlu, “Sezaryen, normal doğumun tıbben mümkün olmadığı ya da anne ve bebek sağlığının risk altında olduğu durumlarda hekim kararıyla başvurulması gereken ciddi bir ameliyattır. Ne yazık ki ülkemizde, tıbbi açıdan gerekli olmayan sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Ülke olarak bu gerçeği görmek ve gelecek nesillerimizin sağlığı için bu durumu düzeltmek zorundayız. Doğum denildiğinde ilk akla gelen; fizyolojik olan normal doğum olmalıdır. Bu mucizevi an, sağlıklı bir neslin de temel taşıdır. Annenin hızlı iyileşmesi, doğum sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi, emzirmenin erken başlaması ve anne-bebek bağının daha güçlü kurulması açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Normal doğum bebekler açısından da dış dünyaya uyum, bağışıklık sisteminin gelişimi ve hayata daha sağlıklı bir başlangıç bakımından çok kıymetli katkılar sağlamaktadır” dedi.

Bakan Memişoğlu, ilk hamileliğini yaşayan anneye, 3 ay ebe tahsis ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Mesleki mevzuatlarını güncelleyerek ebelerimizi hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdik. Özellikle 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımızın takibini nerede yapılırsa yapılsın, ebe yanında olacak. Özellikle bunu bir daha belirtmek istiyorum. İster özel sektörde olsun, ister kamu sektöründe olsun, ister özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediyoruz. Bu ebe, anneyle beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İstiyoruz ki, ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin.”

'KONYA'DA SEZARYEN ORANI YÜZDE 30 GERİLEDİ'

Bakan Memişoğlu, ülke genelinde bin 774 gebe okulu açtıklarını ifade ederek, “Ülke genelinde hizmet veren bin 774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımızın ve ailemizin bu en özel zamanlarında onlara destek olduk. Tabi bu eğitimlerde baba adaylarını da unutmuyoruz. Onların eğitimlere katılması da son derece kıymetlidir. Çünkü doğum, sadece annenin değil, aile olmanın yolculuğudur. Gebe eğitimlerimizin sahadaki olumlu örneklerinden biridir. Bugün Konya’mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dâhil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30’a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye’ye örnek olması gereken bir tablodur” diye konuştu.

“GEZİCİ EKİPLERİMİZLE EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Bakan Memişoğlu, “Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Biz Hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız. İşte bu anlayışla, insanı sadece bedensel rahatsızlıklarıyla değil; psikolojik, zihinsel ve sosyal yönleriyle tam bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü ruh sağlığı çoğu zaman sessiz yaşanan, ancak en çok destek bekleyen mücadele alanıdır. Ülke genelinde sayıları 200’e yaklaşan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz, bu bütüncül sağlık yaklaşımımızın eserleridir. Toplum temelli ruh sağlığı modeliyle hizmet veren bu merkezlerimizde; hastalarımızın sadece poliklinik muayenelerini veya ilaç takiplerini yapmakla kalmıyoruz. Gezici ekiplerimizle ev ziyaretleri gerçekleştiriyor, hasta ve hasta yakını eğitimleriyle tedavi süreçlerini birlikte yönetiyoruz.''

“20 MİLYON KEZ VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNDUK”

Memişoğlu, “Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürü noktasında ise sayılarını 343’e ulaştırdığımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz devreye giriyor. En yakınımızda mahallelerimizdeki bu koruyucu sağlık üslerinin içerisinde diyetisyenden çocuk gelişimcisine, fizyoterapistten koruyucu ağız ve diş sağlığına, kanser tarama birimlerinden sigara bırakma polikliniklerine kadar 17 farklı alanda uzmanımız bulunuyor. Ayrıca bu merkezlerimizin çatısı altında, anne adaylarımız için Gebe Okulları ve hamile platesi gibi son derece kıymetli hizmetler de sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu büyük ve kapsamlı hizmet ağına çok kolay ulaşabiliyor. MHRS’den veya aile hekimleri aracılığıyla randevu oluşturabilecekleri gibi; hiçbir randevuya ihtiyaç duymadan, doğrudan merkezlerimize gelerek tamamen ücretsiz hizmet alabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl bu merkezlerimizde tam 20 milyon kez vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunduk.'' dedi.

KANSER İÇİN ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

Bakan Memişoğlu, kanser için de erken teşhis çağrısında bulunarak, ''Buradan aziz milletimize açık bir çağrı yapıyorum: Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım. Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi KETEM’lere, Aile Sağlığı Merkezlerimize ve bugün bir yenisini daha açtığımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimize gelin. Gelin ki geleceğimizi, sağlığımızı güvence altına alalım” diye konuştu.