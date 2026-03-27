Bakan Memişoğlu: Günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Diş Hastanesi açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 53 bin 635 diş hekiminin görev yaptığını belirterek, “Fırat Üniversitesi, yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve sağlık alanındaki güçlü altyapısıyla hem Elazığ'a hem bölgesine önemli katkılar sunan köklü bir eğitim yuvasıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni diş hekimliği fakültesi binası ile ağız ve diş sağlığı hastanesi de bu güçlü birikimi daha ileriye taşıyacak önemli bir adımdır. Modern sağlık hizmetleri ile nitelikli eğitimi aynı çatı altında buluşturan bu tesis aynı zamanda geleceğin diş hekimlerinin yetişeceği güçlü bir merkez haline gelecektir. 183 diş ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanemiz gelişmiş altyapısıyla şehrimizi ve çevre illere hizmet verecek çok kıymetli bir sağlık yatırımı olarak da burada hizmet verecektir. Sadece Elazığ'da değil ülke genelinde ağız ve diş sağlığı alanında çok önemli kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. 23 yıl önce ülkemizde yalnızca 14 ağız ve diş sağlığı merkezi ile hizmet verilirken bugün 137 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 275 merkezimizle hizmet vermekteyiz. 81 ilimizde 53 bin 635 diş hekimimiz görev yapmaktadır. 7 bin 587'si üniversitelerimizde olmak üzere toplam 17 bin 912 diş ünitesi ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu güçlü altyapı ve insan kaynağı sayesinde sadece son bir yılda 31 milyon 841 bin muayene ve tedavi gerçekleştirdik. Ayrıca koruyucu hekimliği, en önemli vizyonlardan biri olarak görüyor, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz aracılığıyla koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.

‘11 İLDE 5 BİN 864 YATAK KAPASİTESİ İLE 36 KAMU HASTANEMİZİN İNŞAATINI HIZLA TAMAMLADIK’

6 Şubat 2023’teki depremlerin vurduğu 11 ilde toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 kamu hastanesi inşaatının tamamlandığını belirten Bakan Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda sadece sağlık alanında değil sağlığın her aşamasında bir büyük değişim gerçekleştirdik. Bugün 27'si şehir hastanesi olmak üzere 1524 hastane 271 bini yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz. Pandemi ve depremler gibi büyük sınavlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi sağlık hizmetleri aksarken biz güçlü altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde bu süreci en başarılı geçiren ülkelerden bir tanesi haline geldik. 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızın acısını hala yüreğimizde taşırken yaralarımızı sarmak için de gece gündüz çalıştık. Elazığ'ımızın içinde bulunduğu 11 ilimizde toplam 5864 yatak kapasitesi ile 36 kamu hastanemizin inşaatını hızla tamamladık. Kaybettiğimiz canları bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyor rabbimden bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

‘ATEŞ ÇEMBERİ İÇİNDE BARIŞIN, HUZURUN VE İYİLİĞİN TEMSİLCİSİ OLMAYI SÜRDÜRMEKTEYİZ’

Bakan Memişoğlu, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda gelişmiş sağlık hizmetlerini sunmak için var güçle çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Sağlık Bakanlığı olarak üniversitelerimizde filizlenen her bir akademik çalışmayı, her bir bilimsel heyecanı ülkemizin geleceği adına büyük bir zenginlik olarak görüyoruz. Fakülte sıralarından laboratuvarlarda yetişen her bir evladımızı, her bir meslektaşımızı sadece birer sağlık çalışanı olarak değil yarının güçlü Türkiye'sini omuzlayacak geleceğimizin birer bilim insanı, birer şifa vesilesi olarak görüyor ve bağımızı bağrımıza basıyoruz. İşte bu ilim yuvalarının şifayla buluştuğu yerlerden biri olan üniversite hastanelerimizde bizim bu güçlü sağlık sistemimizin en önemli basamaklarından biridir. Biz kamu, üniversite ve özel sektörüyle bir bütünüz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Maalesef dünyada ve yakın coğrafyamızda üzücü olaylar yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak milletimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ateş çemberi içinde barışın, huzurun ve iyiliğin temsilcisi olmayı sürdürmekteyiz. Ülkemiz istikrarını koruyarak hem kendi vatandaşlarına hem de ihtiyaç duyan tüm insanlara el uzatmaya kararlılıkla devam edecektir. Bizler koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda kamu, üniversite ve özel sektör hep birlikte ülkemizin dört bir yanında en nitelikli gelişmiş sağlık hizmetlerini sunma ve dünyada ilkleri gerçekleştirmek, insanlığa fayda sağlamak için var gözümüzde çalışacağız.”