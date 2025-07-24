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Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan işçiyi hastanede ziyaret etti

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#Orman Yangını#Eskişehir#Orman İşçisi
Bakan Memişoğlu, Eskişehirdeki orman yangınında yaralanan işçiyi hastanede ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 08:45

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan orman işçisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Eskişehir Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Bakan Memişoğlu'nu Şehir Hastanesi'nde karşıladığı kaydedildi.

Bakan Memişoğlu'nun beraberindeki Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören orman işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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Öte yandan, Vali Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Karakülah ile Albayrak, orman yangınında dumandan etkilenen ve Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nde tedavi gören orman işçilerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü yaşamını yitirmişti.

ESKİŞEHİR VALİSİ'NDEN YARALANAN ORMAN İŞÇİSİNE HASTANEDE ZİYARET

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan orman işçisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Eskişehirdeki orman yangınında yaralanan işçiyi hastanede ziyaret etti

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#Orman Yangını#Eskişehir#Orman İşçisi

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