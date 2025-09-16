Bakan MemiÅŸoÄŸlu duyurdu... 64 tÄ±bbi Ã¼rÃ¼n SGK kapsamÄ±nda

Haberin DevamÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kemal MemiÅŸoÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ã–nemli bir mÃ¼jdeyi sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. Geri Ã¶deme listesindeki ilaÃ§larda dÃ¼zenlemeye gidildi. 51'i yerli Ã¼retim olmak Ã¼zere toplam 64 yeni beÅŸeri tÄ±bbi Ã¼rÃ¼n listeye dÃ¢hil edildi. 5 kan Ã¼rÃ¼nÃ¼, 3 KOAH ilacÄ±, 4'er adet diyabet ilacÄ±, alerji aÅŸÄ±sÄ± ve antibiyotik ile 1 biyobenzer gÃ¶z iÃ§i uygulanan ilaÃ§ baÅŸta olmak Ã¼zere, 14 kan ve kan yapÄ±cÄ± organ ilacÄ±, 6 analjezik ilaÃ§, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacÄ±, 2'ÅŸer adet antiparaziter ilaÃ§, immÃ¼nsÃ¼presan, oftalmik preparat ve vitamin ile 1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatÄ±, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacÄ±, Ã¶zel tÄ±bbi amaÃ§lÄ± gÄ±da ve 1 diÄŸer beÅŸeri tÄ±bbi Ã¼rÃ¼nle geri Ã¶deme listesinin kapsamÄ± geniÅŸletildi. Bu olumlu geliÅŸmenin tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" dedi.

