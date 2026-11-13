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Bakan Memişoğlu duyurdu: Diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde kolaylık dönemini başlatıyoruz

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#Sağlık#Diyaliz#Bakanlık
Bakan Memişoğlu duyurdu: Diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde kolaylık dönemini başlatıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 14:04

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik' ile diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde yepyeni bir kolaylık dönemini başlatıyoruz" dedi.

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Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik' ile diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde yepyeni bir kolaylık dönemini başlatıyoruz.

Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastalarımızın en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesini ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesini zorunlu hâle getiriyoruz. Hastalarımıza aylık muayene ve reçete esnekliği sağlayarak tedavilerini farklı sağlık kuruluşlarında da sürdürebilmelerine imkan tanıyoruz. Yaz aylarını kapsayan 'tatil diyalizi' dönemini mayıs-kasım ayları sonuna kadar genişletiyoruz. Diyaliz merkezlerimizin kapasite sınırını 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıyoruz. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.

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#Sağlık#Diyaliz#Bakanlık

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