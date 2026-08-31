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Bakan Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Mahmood ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Kemal Memişoğlu#D-8 Genel Sekreteri
Bakan Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Mahmood ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 19:07

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile görüştü.

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Bakan Memişoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "D-8 Genel Sekreteri Sayın Sohail Mahmood’u Bakanlığımızda ağırladık.

Görüşmemizde; Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood’a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Sağlık Bakanlığı#Kemal Memişoğlu#D-8 Genel Sekreteri

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