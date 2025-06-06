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Bakan Memişoğlu: Bayram süresince sağlık hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Hizmetleri#Kurban Bayramı
Bakan Memişoğlu: Bayram süresince sağlık hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:31

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı süresince 1544 hastanede 638 bin 603 personel ile sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak süreceğini duyurarak “4,5 günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız” dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bayram sürecindeki sağlık hizmetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 evde sağlık ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4,5 günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız.” dedi.  

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

 Bakan Memişoğlu,  açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:   “Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."

 

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Hizmetleri#Kurban Bayramı

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