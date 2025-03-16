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Bakan Memişoğlu açıkladı: Kuzey Makedonya'daki yangınlarda yaralanan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

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#Kuzey Makedonya#Kemal Memişoğlu#Yangın
Bakan Memişoğlu açıkladı: Kuzey Makedonyadaki yangınlarda yaralanan 3 kişi Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 22:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'daki yangınlarda yaralanan ve durumu ağır olan 3 yaralının, tedavi edilmesi amacıyla ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük Yanık Merkezi’nde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. "İnsan, Önce İnsan" şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb’imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum.

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#Kuzey Makedonya#Kemal Memişoğlu#Yangın

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