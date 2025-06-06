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Bakan Memişoğlu açıkladı: Hastaneler 638 bin personelle görevde

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#Kemal Memişoğlu#Sağlık Bakanlığı#Hastane
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hastaneler 638 bin personelle görevde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:17

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı boyunca 1544 hastanede 638 bin 603 personel ile sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak süreceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bayram sürecindeki sağlık hizmetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 evde sağlık ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4,5 günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. 

Bakan Memişoğlu açıkladı: Hastaneler 638 bin personelle görevde

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#Kemal Memişoğlu#Sağlık Bakanlığı#Hastane

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