Bakan Memişoğlu açıkladı: 10 milyon kişi tartıldı 513 bin kilo verildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla 10 milyon kişinin kilosunu ölçtüklerini belirterek, “Şimdiye kadar Türkiye’de bu kampanyayla 513 bin kilo veren vatandaşlarımız oldu” dedi.

Bazı programları dolayısıyla Ardahan’a gelen Bakan Memişoğlu, “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla ilgili çarpıcı rakamlar verdi: “Türkiye’de ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Ardahan’da bu kampanyaya katılıp Sağlıklı Hayat

Merkezimizde takip ettiğimiz 211 vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye’de bu kampanyayla 513 bin kilo veren vatandaşlarımız oldu. Yani biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını, fazla kilolarını vermesini istiyoruz.”

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünü  de kutlayan Memişoğlu, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

81 İLDE BOY/KİLO ÖLÇÜLDÜ

- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası, 10 Mayıs 2025 tarihinde ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Obezite ile mücadele kapsamında, meydan ve AVM’lerde kurulan stantlarda boy/kilo ölçümü ve diyetisyen yönlendirmesi yapılmıştı.

 

