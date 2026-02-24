×
Bakan Memişoğlu: 64 bin vatandaş organ bağışçısı oldu

Güncelleme Tarihi:

Bakan Memişoğlu: 64 bin vatandaş organ bağışçısı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 18:34

 SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her bağış, yeni bir hayattır. Dört ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne; 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek Ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun" ifadelerine yer verdi. (DHA)

 

