Bakan Memişoğlu: 1.500’ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyon sağlık çalışanımızla milletimize hizmet veriyoruz

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha ve Avustralya Hastalık Kontrol Merkezi Genel Direktörü Zoe Wainter’in de panelist olarak yer aldığı panelde konuşan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde adaletin ve uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Sağlıkta adaletin, insanların en zor anlarında da haklarının korunmasını gerektirdiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, “Gazze’de çocukların temiz suya, annelerin güvenli bir hastaneye, bir yaralının ilaca ve tedaviye erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.” dedi.

Bakan Memişoğlu panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı da hazırlık yürüttüklerini belirterek, “Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı’nı bu anlayışla hazırladık. Meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyor, ilçe düzeyinde risk haritaları geliştiriyoruz. Amacımız, sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek ve sağlık ekiplerimizi hazırlamaktır.” diye konuştu.

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Bakan Memişoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık hizmetlerine erişimin genişletildiğini belirterek, “Aile hekimliğini 81 ilimize yaygınlaştırdık. Şehir hastanelerimizde ileri tanı ve tedavi imkanlarını aynı çatı altında buluşturduk. Bugün 1.500’ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyon sağlık çalışanımızla milletimize hizmet veriyoruz.” dedi.

Acil sağlık hizmetlerinin kara ve hava ambulanslarının yanı sıra deniz yoluyla da güçlendirildiğini aktaran Bakan Kemal Memişoğlu, ihtiyaç duyulan her yerde hastalara ulaşmak için çalıştıklarını dile getirdi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin öneminin en ağır şartlarda tecrübe edildiğini belirten Bakan Memişoğlu, “Sağlık Afet Koordinasyon Merkezimiz ilk andan itibaren ekiplerimizi bölgeye yönlendirdi. 21 bini aşkın gönüllüsü bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz (UMKE) enkaz başında milletimizin yanındaydı. Afet lojistik yazılımımızla hangi noktada hangi ilaca ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu takip ettik.” şeklinde konuştu.

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Bakan Kemal Memişoğlu, deprem bölgesinde kara, hava ve deniz yolunun birlikte kullanıldığını belirterek, “51 bini aşkın hasta ve yaralımızı bölgeden naklettik. Ekiplerimiz enkaz başında bir cana daha ulaşmaya çalışırken köylerde ilaç dağıtımı, içme suyu kontrolleri ve yenidoğan izlemleri sürüyordu.” dedi.

Koruyan Sağlık yaklaşımının temelinde aile hekimliğinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlarımıza 44 milyon kez hizmet verdik. Sağlıklı yaşamı hep birlikte bir kültür haline getirmeliyiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bu anlayışla hizmet veriyor. Bu merkezlerimizde; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimcilerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kanser taramalarından gebe okuluna, sigara bırakma desteğinden beslenme danışmanlığına kadar 17 farklı alanda ücretsiz hizmet sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Kemal Memişoğlu, pandemi döneminde yerli yoğun bakım solunum cihazının üretildiğini hatırlatarak, “Bugün solunum cihazlarımızı 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarımızı 16 ülkeye ihraç ediyoruz.” bilgisini verdi.

Yerli kalp-akciğer makinesi ve mobil dijital röntgen cihazlarının hastanelerin hizmetine sunulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, “Aşı ve tanı kitleri geliştiriliyor, kanser tedavisinde hastanın kendi bağışıklık hücrelerinden yararlanan CAR-T çalışmalarını destekliyoruz.” diye konuştu.

TÜSEB aracılığıyla yeni fikirlere finansman sağlandığını ve araştırmacılarla üreticilerin buluşturulduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık alanında projesi olanları “Üreten Sağlık Portalı”na davet etti.

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Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi’yle uluslararası dayanışmayı kalıcı hâle getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, ülkeleri sahadaki uygulamaları, karşılaşılan güçlükleri ve edinilen deneyimleri paylaşmaya davet etti.

BAKAN MEMİŞOĞLU, YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü, Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada insan sağlığı ile çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, çevre ve iklim politikalarının temel hedefinin insan sağlığını korumak olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı olarak çevre ve iklim politikalarının sağlık boyutunu güçlendirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun ve ortak hareket etmenin önemine dikkati çekti.

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Bir önceki COP zirvesine ev sahipliği yapan Brezilya’nın, Belem Sağlık Eylem Planı ile önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Brezilya Hükûmeti’ne ve Sağlık Bakanı Padilha’ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bugün Türkiye olarak Antalya’da bu mirası devralıyor ve bir adım öteye taşıyoruz. COP tarihinde ‘sağlık’ başlığının ilk kez müstakil bir eylem alanı olarak yer alması, hepimizin ortak başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

COP31’in bir “Uygulama COP’u” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, toplantının teknik değerlendirmelerin ötesine geçerek siyasi sahiplenmeyi güçlendirmesi, ülkeler arasında ortak bir anlayış oluşturması ve iklim ile sağlık alanında daha güçlü bir uluslararası irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

COP31 Eylem Gündemi’nde “Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri” başlığının müstakil bir öncelik olarak yer almasının sağlığın iklim politikalarındaki konumunu güçlendirdiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklı hâle getirilmesinin güçlü siyasi liderlik, ulusal sahiplenme, sürdürülebilir kaynak tahsisi ve uluslararası dayanışma gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin COP31 kapsamında geliştirdiği “Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi”ne (Antalya Initiative for Health Resilience – AIR) de değinen Bakan Memişoğlu, “AIR ile ülkeler arasında bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını teşvik etmeyi, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeyi ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemleri oluşturma çalışmalarını somut uygulamalarla sürdürdüğünü aktaran Bakan Memişoğlu, “Bugüne kadar 809 kamu sağlık tesisimizde yalıtım, ısıtma ve soğutma sistemlerini yeniledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleriyle bu çalışmaları ileriye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, hastanelerde enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

İnsanlara sağlık hizmeti sunarken doğanın da korunmasını esas alan “Yeşil Hastane” anlayışını yaygınlaştırdıklarını belirten Bakan Memişoğlu, “Hastanelerimizde enerji tüketimini azaltıyor, yenilenebilir enerji kullanımını artırıyoruz. İnsanımıza şifa sunarken doğayı da koruyan ‘Yeşil Hastane’ anlayışını yaygınlaştırıyoruz. Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planımızla iklim kaynaklı sağlık risklerine karşı hazırlığımızı güçlendiriyoruz. Dijital altyapımızla iklim ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyor, riskleri erken belirleyerek zamanında önlem almayı hedefliyoruz. ‘Koruyan Sağlık’ anlayışımızı bu çalışmalarla daha da geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlık çalışanlarının eğitimi, erken uyarı sistemleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve çevreye duyarlı sağlık tesisleri konularında somut uluslararası ortaklıklar geliştirilebileceğini ifade ederek, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ve paylaşılacak tecrübelerin gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için güçlü eylemlere dönüşmesi temennisinde bulundu.