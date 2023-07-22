Bakan Mehmet Özhaseki: “Yerinde Dönüşüm”e 5 günde 80 bin başvuru

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hayata geçirilen‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular rekora gidiyor. Başvuru sayısı 5 günde 80 bine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin gördüğü büyük ilgiye dair paylaşımda bulundu. Bakan Mehmet Özhaseki paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması, projemizin; vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

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“KIRMIZI ÇİZGİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Projeyle deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinde Bakanlık olarak 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti: “İnşallah ‘Yerinde Dönüşüm’ ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını Bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızla el ele vererek 11 şehrimizde hayatı canlandıracak ve güvenli, hızlı bir inşa sürecini gerçekleştireceğiz.”

SIFIR TOLERANS UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde taviz vermeyeceği 4 kırmızı çizgisi şunlar:

Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.

Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Dere yatakları asla imara açılmayacak.

Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak