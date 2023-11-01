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Bakan Mehmet Özhaseki, Kolombiyalı mevkidaşı Velasco ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Kolombiya#Catalina Velasco
Bakan Mehmet Özhaseki, Kolombiyalı mevkidaşı Velasco ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 19:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Catalina Velasco ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile görüştü.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Özhaseki, Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Catalina Velasco ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile ikili görüşme yaptı.

Bakan Mehmet Özhaseki, Kolombiyalı mevkidaşı Velasco ile görüştü

Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Velasco ile yapılan görüşmede, Türkiye ve Kolombiya hükümetleri olarak ortak geliştirilebilecek projelere dair görüş alışverişinde bulunulurken, çevre ve şehircilik yatırımları üzerine de bilgiler paylaşıldı. Bakan Özhaseki, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı kapsamında Türkiye’ye gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile bir araya geldi. Özhaseki, görüşmede Ryder’a bakanlık bünyesinde, çevre ve şehircilik alanlarına ilişkin yapılan çalışmalar ve sıfır atık projesi ile elde edilen kazanımlar hakkında bilgi verdi.

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#Mehmet Özhaseki#Kolombiya#Catalina Velasco

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