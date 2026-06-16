Bakan Mehmet Nuri Ersoy paylaştı! Haydarpaşa’da 3 cephe tamam

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda Haydarpaşa Garı’nın Marmara Denizi’ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken özgün mimari detayları da yeniden görünür hale geldi. İstanbul’un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin siluetindeki güçlü görünümüne kavuştu. Döneminin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı’nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eşzamanlı olarak sürdürülüyor. Devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi bölgenin kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

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KORKULUKLAR TAKILACAK

Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı’nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi. Bu nedenle söz konusu korkuluklar, daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak.

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‘İSTANBUL’A YENİ KÜLTÜR SANAT ALANI’

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede “Haydarpaşa Garı’nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Marmara Denizi’ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık. İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi siluetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul’a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.