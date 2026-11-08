Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Ateş çemberinde turizm yapıyoruz

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin turizme yönelik eleştirilerini yanıtladı:

İRAN’A SALDIRI VE RUSYA SAVAŞI

“28 Şubat itibarıyla ABD-İsrail ile İran’ın savaşı başladı. Özellikle savaşın ilk ayında “resort” bölgeleri, yani Antalya ve Ege kıyılarını kastediyorum, yüzde 20’yle yüzde 30’a varan iptaller aldık. Bir ay içinde toplam erken rezervasyonda yüzde 20’ye varan iptaller aldık. İkinci çeyrekte savaşın çok yoğun ve sıcak geçtiği ortam sırasında bazı olumsuz veriler, yani eksi veriler geldi ama o üç ay içerisinde ileriye dönük rezervasyonlarla ilgili yapmış olduğumuz yoğun tanıtım faaliyetleri bu yüzde 20’lik kaybın çok büyük bir bölümünü geri almamızı sağladı.

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Türkiye genelinde baktığınız zaman ise 1.5-2 bandında eksiyle kapatacağımızı düşünüyoruz; çünkü İstanbul ve diğer illere yaptığımız yoğun tanıtım kampanyaları sayesinde oralarda da savaşa rağmen pozitif sonuç vermeyi başardık. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı var, aşağıda İran savaşı var. Savaş daha da yayıldı. Yemen üzerinden Suudi Arabistan hattını da kapsayacak hale geldi. Her şeye rağmen Türkiye, bunca olumsuzluğa rağmen ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olmayı başardı.”

COP31 VE LÜTFİ KIRDAR’I DEVRALIYORUZ

“COP31 sahası etkinlikler yapıldıktan sonra aşamalı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetimine devroluyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin tahliye davasını da biz kazandık, aralık ayı içerisinde orası da bize devrolmuş olacak. Orada biraz yatırım gerekiyor, oraya iyi bakmamış, özel sektördeydi orası biliyorsunuz. Onların yatırımlarını da tamamlandıktan sonra biz artık hem İstanbul’da hem de Antalya’da uluslararası kongrelere devlet bazında teklif verebilecek hale geleceğiz.”

CHARTER’LARIN ROTASI ‘GÜVENLİ BÖLGE’

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“Charter uçuşlarında tur operatörü risk almayı sevmez. Ufacık bir koltukta boşluk olsa bunu finanse etme şansı yok, tamamen zarar yazar. Zaten yakıt dalgalanmalarındaki fiyat artışlarını üstlendiği için, doluluk riskini de alamayacağı için ilk savaş anındaki endişeyle birçok charter firması rotasını ‘güvenli bölge’ dediğimiz Batı taraflarına yani İtalya’ya, Fransa’ya, İspanya’ya, Yunanistan’a çevirmeyi tercih ediyorlar. Biz SunExpress ve Türk Hava Yolları gibi ek sefer koyabileceğimiz kendi hava yollarımızı destekleyerek, ek uçuşlar koydurarak aradaki farkları kapatmayı, oradaki kayıpları yeni rezervasyonlar ve rotaları sayesinde artırmayı başarardık.”

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6. KORKUT ATA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

TÜRK dünyasının ortak kültürel mirasını sinemayla buluşturan 6’ncı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, İstanbul’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov’un da katıldığı törende, kısa film, belgesel ve uzun metraj kurmaca film kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Bakan Ersoy, En İyi Film Ödülü’nü ‘Kanto’ filminin yönetmeni Ensar Altay’a takdim etti. Festival kapsamında 56 filmin 5 ayrı salonda ücretsiz gösterildiğini belirten Ersoy, gençlerin bu eserler aracılığıyla Türk dünyasının ortak değerlerini tanımasının önemine dikkati çekti. Festivalin kapanış töreninde, Ankara’nın 2026 yılında taşıdığı Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanı, 2027 yılı için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e devredildi. Ayrıca Türkiye ile Özbekistan arasında turizm alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik 9 maddelik 2026-2028 Dönemi Ortak Eylem Planı imzalandı. (DHA)