Bakan Kurumu: 14 Mayıs akşamı dövizdeki hareketler kendiliğinden düzelecek

Ataşehir Golf Club'da düzenlenen Programa, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı. Bakan Kurum, "Milletimizin derdiyle sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır yollara düşüyoruz. Milletimiz için hep iyi ve güzel olanın peşinden koşuyoruz. Önce hayal kuruyoruz sonra da o hayali gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Daha önce Elazığ ve Malatya'da depremler oldu sizlerle birlikte oradaydık. Seferberlik anlayışıyla çalıştık. Söz verdik, sözlerimizi tuttuk. Karadeniz'in birçok noktasında sel oldu. Aynı anlayışla vatandaşımızın yanında olduk. Şimdi de 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. En doğru zeminde inşaatlarımızı yapacağız. Elimizi, kalbimizi oradaki kardeşlerimizden hiçbir zaman çekmeyeceğiz" diye konuştu.

"ANAYİLEŞMEMİZİ ARTIRMAK DURUMUNDAYIZ"



Bakan Kurum, "21 yıldır milletimize ne söz verdiysek peşinden koştuk, çoğunu gerçekleştirdik. İstanbul'daki sanayimize ilişkin adım atmamız gerekiyor. Bu adımı ilin ekonomisini, istihdamını koruyacak, nitelikli hale getirecek şekilde sizlerle yapacağız. Sanayileşmemizi artırmak durumundayız. O yüzden sayın cumhurbaşkanımız yatırım, istihdam ve üretim politikasını her zaman dile getiriyor. Bu anlayışla İstanbul'daki sanayi bölgelerini güçlendirmek noktasında, iş insanlarımızla yol yürümek istiyoruz. Çalışan işçi kardeşlerimiz için de yeni konutların yapılması önemli. Konutlarımızı da fabrikalarımıza en yakın yerde sosyal donatı alanlarıyla yapacağız" şeklinde konuştu.



"BU ÜLKEDE GÜVEN, İSTİKRAR OLMAZSA EMİN OLUN BUGÜNDEN DAHA GERİYE GİDERİZ"



Bakan Kurum, "Ülkemizin her noktasına hizmetler götürüyoruz, eserler kazandırıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hani bir laf vardır ya 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' bizim işlerimiz, eserlerimiz ortada. Bunları da sizlerle birlikte yaptık. 20 yıllık süreçte çok büyük mesafeler kat ettik. Ülkemiz büyüdü, gelişti. Her şey bitmedi ama alt yapı işini hemen hemen toparladık. Bundan sonraki süreç hem sanayileşme hem de üretimin artması olacaktır. Bu ülkede güven, istikrar olmazsa emin olun bugünden daha geriye gideriz. 20 yılda nasıl 100 yıllık işleri yaptıysak eğer bir ülkede istikrar olmazsa yatırımcı gelmez. Güven tesis edilmezse yatırımcı o ülkeye uğramaz. Bunu 21 yılda gördük, yaşıyoruz. Emin olun 14 Mayıs akşamı dövizdeki hareketler, bankalar üzerine yapılan baskılar, ekonomik baskılar istikrar ortamı ortaya çıkınca göreceksiniz hepsi kendiliğinden düzelecek" ifadelerini kullandı.