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AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 00:40 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan Siirt'teki depremde oluşan hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım

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Bakan Kurum'dan Siirt'teki depremde oluşan hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığını, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığının tespit edildiğini aktaran Kurum, "Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibarıyla devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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