Bakan Kurum'dan Sıfır Atık Mutfağı'na ilişkin paylaşım

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününün teması "Sıfır Atık" oldu.

Yeşil Bölge'deki "7 Bölge 7 Mutfak" alanında oluşturulan Sıfır Atık Mutfağı'nda, gıda israfının önlenmesi ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalar sunuldu.

Sosyal medya hesabından, Sıfır Atık mutfaklarına ilişkin görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "COP31'de bugün Sıfır Atık günü. 7 Bölge 7 Mutfak'ta israfa yer yok, her malzemeye yeniden hayat var. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini tanıtırken Sıfır Atık Mutfağı'nda Sıfır Atık bilincini dünyayla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERE 23 ÇEŞİT ÜRÜN İKRAM EDİLİYOR

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Öte yandan, Sıfır Atık Yönetim Sistemi, 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 alanının tamamında uygulanıyor.

Sıfır Atık kültürünü yaygınlaştırmak için Sıfır Atık Mutfağı bünyesindeki 5 restoran ile bir sergi alanında örnek uygulamalar sergileniyor.

Bu restoranlarda yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler farklı tariflerde yeniden değerlendiriliyor.

Yeniden değerlendirilen malzemelerden elde edilen 23 çeşit ürün ise sergi alanında ziyaretçilere ikram ediliyor.

COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle kapalı olan Yeşil Bölge'deki mutfaklar, 13 Kasım'da yeniden vatandaşların ziyaretine açılacak.

Sıfır Atık Mutfağı şefi Mustafa Kuri, vatandaşları Sıfır Atık Mutfağı'na davet ederek, "Gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar. Yemeklerin döngülerinde ne gibi çalışmalar yaptığımızı görsünler. Artık mutfaklarımızdan atık çıkarmayalım, ülkemize yazık etmeyelim." ifadelerini kullandı.