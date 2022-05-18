Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

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“Salda Gölü bataklığa dönüştü” iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada Salda Gölü'nün son halinin videosunu da paylaştı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık, çöpleri, konteynerleri kaldırdık, bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık, araç girişini engelledik, nereden nereye geldiğini de burada anlattık.

Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik

🔹Kaçak yapıları yıktık

🔹Çöpleri, konteynerleri kaldırdık

🔹Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık

🔹Araç girişini engelledik

Nereden nereye geldiğini de burada anlattık 👇🏻 pic.twitter.com/GduwfJ3k8I — Murat KURUM (@murat_kurum) May 18, 2022

"SU ÇEKİLMESİ İNSAN KAYNAKLI DEĞİL"

Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.

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Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız."