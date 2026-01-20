×
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e cevap: Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 19:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında deprem bölgesine yönelik eleştirilerine ilişkin “Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bakan Kurum, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen illerle ilgili ifadelerine yönelik paylaşımda bulundu.

"Sayın Özgür Özel, kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama 'anlamamaya', yapılanları 'görememeye' devam ediyor." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."

