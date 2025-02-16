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Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'Atma Ziya' videolu yanıt

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#Murat Kurum#Özgür Özel#Abdurrahman Tutdere
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Atma Ziya videolu yanıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 19:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, “Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” dedi.

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Bakan Kurum, Özgür Özel’in bir televizyon kanalında Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile kendisi arasında geçtiğini iddia ettiği tartışmayı yalanladı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.


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#Murat Kurum#Özgür Özel#Abdurrahman Tutdere

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