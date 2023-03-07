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Bakan Kurum duyurdu: 232 bin 632 bina acil yıkılacak veya ağır hasarlı

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#Murat Kurum#Çevre Bakanlığı#Malatya
Bakan Kurum duyurdu: 232 bin 632 bina acil yıkılacak veya ağır hasarlı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 15:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. "Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesine sevk etmiş ve aynı anlayışla çalışacaktır." diyen Bakan Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 468 konutumuzun sözleşmesini imzalıyoruz. 21 Şubat'ta başladığımız toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımına başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletimizin her bir ferdi bu acıyı yüreğinde hissetti. Geride bıraktığımız karanlık gecenin izlerini silmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesine sevk etmiş ve aynı anlayışla çalışacaktır.

Bakanlığımızda tüm ekiplerimizle Malatya'mızda hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek hem de Malatya'mızın inşasına yönelik istişarede bulunmak amacıyla bir araya geldik. Malatya'da yapılacak yerleşim yerlerine, sanayi alanlarına ilişkin görüşlerini dinledik ve kararlar aldık.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Biz seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları noktasında TOKİ'mizle özel sektörümüzle çadır kent kurulumundan sonra konteyner kentlerin, prefabrik yapıların inşa sürecini yönetiyoruz. Konteyner kentlerimizde sıcak sularımızı akacak, vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları imkanlara sahip olacak. Malatya'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir'de hasar çalışmaları çerçevesinde binalara ekiplerimiz bir kez daha bakmaya başladı.

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Depremden hasar alan toplam 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık, 232 bin 632 binanın da acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Asrın felaketinde bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu aldık. Cumhurbaşkanımızın da AFAD'la koordine ettiği ilgili bakanlarımızla, belediyelerimizle en hızlı refleksi alarak depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvaya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

27 BİN 849 KONUTUN YAPIMINA BAŞLIYORUZ

2 bin 468 konutumuzun sözleşmesini imzalıyoruz. 21 Şubat'ta başladığımız toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımına başlatmış olacağız. Köy konutlarımızın da yapımına başladık. Toplam 244 bin 343 konutumuzu, 50 bin civarında da köy konutumuzu yapmış olacağız.

Malatya'da depremin ilk anından bu yana Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik. Onlara söz verdik. '1 yıl içerisinde konutlarımızın teslimini yapacağız' dedik ve 8 bin 246 konutumuzu bitirerek teslim ettik.

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Hamd olsun o depremde Fahriye teyzemizin yüzündeki gülümseye teselli olduk. Ailesini kaybeden Meriç kardeşimize umut olduk. Buradan da söz veriyoruz ki 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz. Bütün deprem bölgelerinde nasıl hareket ettiysek burada da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

Burada ve diğer illerimizde hayat normale dönene kadar devletimiz, vatandaşımızın her ihtiyacı olduğu yerde olacak. Yapacağımız işlerimiz de Malatyalı kardeşlerimize değer katacaktır. El birliğiyle Malatya'mızı ve tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Devletimiz tüm kudretiyle deprem bölgesindedir.

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#Murat Kurum#Çevre Bakanlığı#Malatya

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