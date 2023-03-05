Bakan Kurum duyurdu: Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak

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Bakan Murat Kurum'un konuşmasından satır başları:

Bilim insanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizin görüşlerini aldık. En doğru alanda tarihi birikimimizi koruyacak anlamda yer tespitlerimizi yaptık. Hepimiz bir depremzedeyiz, onların pencerelerinden bakacağız. Hızlı bir şekilde inşa sürecini de yürütüyor olacağız. Konteyner kentlerin kurulumunu da AFAD'ın koordinasyonunda yürütüyoruz.



Yapılarda da yerleşim alanlarında da vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları varsa içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.



1 milyon 28 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 637 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin binanın acil yıkılacak ya da yıkık olduğu tespitini yaptık.

Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak.

İnşa edeceğimiz tüm alanlarda mikro belirleme çalışmaları burada zemin etüt çalışmalarını detaylıca yapıyoruz. Buralarda inşaatı başlatmak için sözleşmelerimizi yapıyoruz.

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2 AY İÇİNDE 244 BİN 343 KONUTUN İNŞAAT SÜRECİ BAŞLAYACAK

21 Şubat'ta ilk sözleşmelerimizi yaptığımızı Türkiye'ye duyurmuştuk. Yaklaşık 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. Önümüzdeki 2 ay içinde toplamda 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle beraber inşaat sürecini başlatmış olacağız.

Yeni yeşil alanlarımızla, daha az katlı mahalle kültürünü yaşatacak anlayış yapacağız. Şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarını da beliyoruz. Güney Doğumuzun Kahraman şehrimiz Maraş'ı da aldığı unvana yakışır bir şekilde yeniden ayağa kaldıracağız.

Kahramanmaraş'ta bu sürece kim destek vermek istiyorsa Valiliğimize başvurabilir ve sürece dahil olabilir. Yüzyıl önce nasıl ki bu topraklarda düşmana karşı amansız bir mücadele verdiysek aynı anlayışla depremimizde de vereceğiz.

TOKİ eli ile yaptığımız konutlar nasıl ayaktaysa aynı anlayışla yapacağız. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. 10 ilimizde eş zamanlı çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Maraş'ımızda bölgenin istihdamı adına yaklaşık %50'sini sanayicilerimiz oluşturuyor. Şehrimizi, sanayisiyle, kültürüyle, tarihiyle yeniden ayağa kaldıracağız.