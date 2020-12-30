Bakan Kurum'dan net mesaj: Sizleri asla mağdur bırakmayacağız

Kurum, Güngören'de bir otelde düzenlenen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, yeni Tozkoparan ve Güngören için bir arada olduklarını ifade etti.

Tozkoparanlıların kaygılarını gidermek, sorularına cevap vermek ve projeyi mahalle sakinleriyle birlikte hayata geçirmek için burada olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu yana sizlerin taleplerinizi yakından takip ediyorum. Bugün de inşallah buradan ayrıldığınızda tek bir sorunuzun kalmayacağını, tüm taleplerinizi gidereceğimizi, bu akşam evlerinize gönül rahatlığı içerisinde gideceğinizin sözünü konuşmamın hemen başında vermek istiyorum. Bakanlık olarak İstanbul'umuza bir eser daha kazandıracak olmanın, bir hizmeti daha yerine getirmenin, bir sözümüzü daha tutmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Tozkoparanlı kardeşlerimizin yıllardır kurdukları bir hayali gerçekleştireceğiz. Şimdiden yapacağımız yeni 1500 kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm konutumuz sizler, aileleriniz ve komşularınız için hayırlı uğurlu olsun."

"Büyük İstanbul dönüşümü"nün yeni binlerce konutla sosyal donatılarla yeşil alanlarla yaşam alanlarıyla sosyal ve kültürel alanlarla meydanlarla bölgesel otoparklarla hızını artırarak büyük bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini belirten Kurum, "İstanbul, 1990'lı yıllarda kadar plansız, çarpık ve güvensiz yerleşme nedeniyle hem fiziksel hem sosyal anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Aziz İstanbul'umuz ne yazık ki altyapısı zayıf, depreme dayanıksız yapılarla genişledi, büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Bakın 1999 Marmara depreminde, İstanbul'daki yapıların yüzde 1 ila 2'si hasar görmüş, 454 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 600 kişi yaralanmıştır. 450 bina ağır hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Bu sadece, başka bir şehirde olan bir depremin İstanbul'a etkisi. İstanbul merkezli bir depremin sonuçları ise maalesef çok daha büyük ve vahim olacaktır." ifadelerini kullandı.

"SON 1 YILDA İSTANBUL'UMUZDA 15 BİN KONUTUN TEMELLERİNİ ATTIK"

Bakan Kurum, İstanbul'da kendi kendine çöken binalarla da karşı karşıya kalındığını, geçen yıl Kartal ve Kağıthane'de, bu yıl da Bahçelievler ve Güngören'deki binalarda çökme meydana geldiğini anımsattı.

İstanbul'da buna dair haberlerle sık sık karşılaştıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 81 ilimiz içinde en riskli şehrimiz İstanbul. Bu anlamda İstanbul'umuzu mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazır hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürüyoruz. Bugün İstanbul'un hangi mahallesine giderseniz gidin, Bakanlığımızın kentsel dönüşüm çalışmalarını mutlaka görürsünüz. İstanbul'da 64 riskli alanda 36 bin binada 117 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz. İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak 39 rezerv alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı Hacıhüsrev, Esenler ve Fikirtepe'de yeni konutlar ve iş yerleri yapıyoruz. Sadece son 1 yılda İstanbul'umuzda 15 bin konutun temellerini attık. 10 binlerce konutumuzun projelerini hazırladık, vatandaşlarımıza tanıttık. Yine İstanbul'da 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyasıyla 21 bin 562 sosyal konut üretiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz."

"PROJEMİZİN TEMELLERİNİ 2 AY İÇİNDE ATACAĞIZ"

Geçen yıl yerel seçimlerde geldiği Güngören Tozkoparan'da mahalle sakinlere bir söz verdiğini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Verdiğimiz o söz doğrultusunda hemen çalışmalarımızı başlattık. 17 Ağustos'ta 8 bin 850 metrekarelik alanda 141 konutumuzun ve 3 ticari ünitemizin temellerini attık. Sizlerin ikamet ettiği bu alana dair de kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Alanda etüt çalışmalarımızı yaptık. Hak sahipliği çalışmalarımızı tamamladık. Sizleri bilgilendirmek amacıyla tespit sonuçlarımızı askıya çıkardık. 21 Nisan 2020'de bu bölgeyi tekrar riskli alan olarak ilan ettik. Bugün bu alanda; 302 riskli binamız yani 1137 sağlıksız konut ve iş yerimiz var. Binaların 84'ü sizlerin ikamet ettiği katlı binalardan, 218'i tek katlı gecekondulardan oluşuyor. Şunun altını net bir şekilde çizerek söylüyorum. Sizleri, hak sahipliği ve mülkiyet noktasında asla mağdur etmeyeceğiz. Bunun sözünü daha önce verdiğim gibi buradan Tozkoparanlı kardeşlerimizin, sizlerin huzurunda yeniliyorum. Projemizin; ada bazlı, yerinde, hızlı ve gönüllü bir şekilde 2 ay içinde temellerimizi atacak, 1,5 yıl içerisinde bitireceğiz. Yavrularımıza sağlıklı, güvenli bir geleceği, daha güzel bir Tozkoparan'ı el birliğiyle sunacağız."

Tozkoparan kaybedecek bir dakika bile olmadığına dikkati çeken Kurum, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nin bu bölgeye dair raporunu Bakanlığa sunduğunu, akademisyenlerin riskli alandaki 84 binayı tek tek incelediğini belirtti. Kurum, binaların kolonlarında düşey çatlaklar bulunduğunu, beton malzemenin elle ufalanacak halde olduğuna dikkati çekti.

"62'Sİ DÜKKAN, 1438'İ KONUT OLMAK ÜZERE 1500 BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPACAĞIZ"

Geçen yıl Silivri'de meydana gelen depremin, 62 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Tozkoparan'ı etkilediği ve ağır hasar gören 2 binanın tahliye edildiğini hatırlatan Kurum, "Sizin canlarınız, Tozkoparanlı binlerce yavrumuzun canı bizim için her şeyden daha önemli ve daha mukaddes. Sizlerin can ve mal güvenliğini teminat altına, güven altına almak zorundayız. Burada bir vatandaşımızın dahi kılına zarar gelmesini istemeyiz, istemiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Tozkoparan Mahallesi'nde yapacakları projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dönüşümlerini gerçekleştireceğimiz 84 binada 1137 bağımsız bölüm bulunuyor. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizle 62'si dükkan, 1438'i konut olmak üzere 1500 bağımsız bölüm yapacağız. Bu alan, konumu itibarıyla önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında bulunuyor. Çevredeki mevcut yapılaşmayla uyumlu, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi hazırladık. Tüm bu konutlarımız, işçilik kalitesiyle konforuyla ferahlığıyla modern ve kaliteli malzeme kullanımıyla 1'inci sınıf daireler olacak. Sosyal donatılarımızla yeşil alanlarımızla kapalı otoparklarımızla bu caddeler birer cazibe merkezi haline gelecek. Trafik sorunu olmayacak, otopark sorunu olmayacak. Modern iş yerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Devlet olarak biz taşın altına elimizi koyuyoruz. Bu alanda hak sahibi vatandaşlarımıza ilk etapta 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı yapacağız. Ayrıca, kiracı kardeşlerimize de 3 bin lira taşınma yardımımız olacak."

"PROJE BİTİNCE DAİRELER 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE FİYATA SAHİP OLACAK"

Proje kapsamında 1500 konut yapacaklarını yineleyen Kurum, şöyle devam etti:

"İnşa edeceğimiz yeni konutların yapım maliyeti 700 milyon lira olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konutlarımızın her biri için yüzde 40'a varan desteği Bakanlık olarak yapacağız. 125 ila 135 metrekare olacak 3 1 daireler için ortalama 220 bin, 95 ila 110 metrekare olacak 2 1 daireler için de ortalama 180 bin lira bedel ödeyeceksiniz. Bu miktarı da 15 yıla varan vadelerle kiradan bile az taksitlerle ödeyeceksiniz. Proje bitince yaptığımız daireler 1 milyon liranın üzerinde bir fiyata sahip olacak. Yani bu projeyle hem sizleri güven altına alıyoruz hem de yavrularımızın geleceği için çok önemli bir yatırımı da sizler adına yapmış oluyoruz. Yeni evleri görmek isterseniz, zaten 1. etabı inşallah 6 ay sonra bitireceğiz. Gelin, ziyaret edin, orada da yerinde görün. İnşallah bu dönüşüm İstanbul'a örnek bir dönüşüm olacak. Dönüşüm konusunda İstanbullu kardeşlerimizin cesaretini, hevesini, kararlılığını teşvik edecek, arttıracak. Yeni konutlarımız, iş yerlerimiz, yeşil alanlarımız sizler ve yavrularımızın geleceği için Tozkoparan'a, Güngören'e, İstanbul'umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Bakanlık olarak vatandaşların yanlarında olduklarını dile getiren Kurum, mahalle sakinlerine, "Bu projeyi, söz verdiğimiz şartlarda ve tarihte, 1 buçuk yılda bitirip sizlere teslim edeceğiz. Söylediğimiz şartlarda sözleşme yapmak isteyenler Kentsel Dönüşüm Ofisimizde hemen yapabilirler. İnşallah yeni evlerinizde sizlere misafir olup çayınızı, çorbanızı içeceğiz. Sizlere, yalan yanlış bilgiler aktaranlara kesinlikle kulak asmayın. Sözümüz senettir. Onlar eser ortaya koyamayanların, her hayırlı işe engel olmaya çalışanların boş çabalarıdır." diye seslendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, her zaman eser ortaya koyan, imar ve inşa eden, yaşatan tarafta olacaklarını, Tozkoparan'ı da bu anlayışla inşa ve ihya edeceklerini sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinin katıldığı toplantı, Bakan Kurum’un konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.