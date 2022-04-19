Bakan Kurum'dan Nallıhan'a sosyal konut projesi müjdesi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla beraber iftar yapan Bakan Kurum, Nallıhanlılara çeşitli müjdeler verdi. Kurum, Nallıhanlılara söz verdikleri üzere 116’sı Yazı Mahallesi’nde, 83’ü Necatibey Mahallesi’nde olmak üzere 199 konut inşa edeceklerini belirtti. Bakan Kurum, konutların ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını ve önümüzdeki yıl teslim edeceklerini bildirerek ardından bu yıl yeni bir sosyal konut projesi daha yapacaklarını söyledi.

“ANKARA’DA 15 MİLYON METREKARE ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜME DEVAM EDİYORUZ”



Başkent Millet Bahçesi’nden Mamak’a, Gölbaşı’ndan Ayaş’a kadar her ilçede millet bahçeleri yaparak 6 milyon Ankaralıya yeşil yaşam alanları sunduklarını belirten Bakan Murat Kurum, "Nallıhan’daki doğal kuş cenneti mirasımızı koruyor, çevresini bu mirasa ayna tutacak projelerle ihya ediyoruz. Ankara’mızı bir ressamın fırçasına, bir şairin kalemine ilham olacak yaşayan manzaralarla çevreliyoruz. Ankara’da 15 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altındağ, Mamak, Cinderesi, Yenimahalle, Çankaya, Sincan’da ve daha birçok noktada ivedilikle dönüşümlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan Kızılay Saraçoğlu’nda muhteşem bir restorasyon süreci yürütüyoruz. Diğer yandan Altındağ’da tarihi kent merkezi ihya projemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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“NALLIHAN’DA YOLLARIN VE KALDIRIMLARIN BİR AN ÖNCE YENİLENMESİ GEREKİYOR”



Nallıhan’da çevre düzenlemesinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına, sosyal konuttan kentsel dönüşüme kadar onlarca projeyi tamamladıklarının altını çizen Murat Kurum, doğal gaz ile ilgili vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.



Bakan Kurum, Nallıhan’a gelirken yolların ve kaldırımların bir an önce yenilenmesi gerektiğini gördüklerini kaydederek, “Bu çerçevede belediyemize kısmi destekler yaptık. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle bu destekleri yapmaya devam edeceğiz. Millet bahçesi ile ilgili göl kenarındaki kıyı düzenlemesi ile ilgili birçok projeyi yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL KONUT PROJESİ MÜJDESİ



Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’a, “Yeni sosyal konut için alanımız var mı Başkanım?” diye soran ve uygun alan bulunduğu bilgisini alan Bakan Kurum, “Bu yıl inşallah yeni bir sosyal konut projesi daha yapacağız” müjdesini vererek, yeni sosyal konut projesinin Nallıhan’ın güzel insanlarına şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

“ARALIKSIZ FİNANSAL DESTEK SAĞLIYORUZ”



Nallıhan’ın her yerinde sıfır atık sisteminin kurulması, atık getirme ve ayrıştırma tesislerinin kurulumu için aralıksız finansal destek sağladıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “İller Bankamız eliyle Nallıhan Millet Bahçemizin yapımına devam ederken, diğer yandan yol düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah tüm projelerimiz, yatırımlarımız tamamlandığında her alanda artık çok daha başka, çok daha güzel, çok daha yeşil bir Nallıhan’da yine hep birlikte buluşacağız” diye konuştu.

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“2023’TE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANACAK, 2024’TE ANKARA’DA AK BELEDİYECİLİĞİ TEKRAR ALACAĞIZ”



“Biz muhalefetin sergilediği gibi hiçbir zaman iftiralarla, karanlık senaryolarla, ithamlarla, yalanlarla hizmet etmedik” diyen Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:



“Her zaman milletimizin yanında olduk. Nerede bir afet olsa 2 saat sonra devletimizin bütün bakanları oradaydı. Ben de oradaydım. Gittik ve vatandaşımızın taleplerini sonuna kadar dinledik. Acılarına ortak olduk, hüzünlerine ortak olduk. Bir yıl sonra da evlerini aldıklarında mutluluklarına ortak olduk. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Bu yolda millet aşkıyla yürümeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yapacağız. İnşallah 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini 2024'te de Ankara'da AK Belediyeciliği tekrar alacağız ve Ankara'nın tüm ilçelerine bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.”



İftar programına AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör de katılım gösterdi.