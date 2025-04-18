Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Haberin Devamı

Bakan Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin 1999 Marmara Depremi'nin izlerini silmek için yıllardır mücadele verdiğini söyledi.

Kendilerinin de Kocaeli'ye katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek "Bu şehre her gelişimizde ya güzel bir eseri hizmete sunduk ya da hayırlı bir işe imza atmaya çalıştık. Bugün de hem Barbaros Mahallesi'ndeki kardeşlerimiz için yaptığımız evlerin kuralarını çekeceğiz hem de Şekerpınar'daki kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, sabah saatlerinde ilk olarak Körfez'e giderek çalışmaları yerinde incelediklerini aktararak Körfez'de büyük seferberlikle başlattıkları Avrupa'nın hatta dünyanın en kapsamlı çevre projesiyle denizden on binlerce kamyon dip çamuru çıkarıldığını, sudaki yaşamın yeniden canlandırıldığını anlattı.

Haberin Devamı

Temizlemenin yetmediğini, yeniden kirlenmesin diye de kalıcı çözümler ortaya koyduklarını ve bölgedeki atık su arıtma tesisi sayısını 23'e çıkardıklarını dile getiren Kurum, "Kocaeli'nin bütün atık suyu arıtılmaktadır ve yüzde 72'si de ileri biyolojik arıtmayla arıtılıyor. Dolayısıyla Körfez'imize zarar vermiyor ama durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 3'üncü etabına başlayacağımız çalışmalar bitince İzmit Körfezi'miz çevre düzenlemesiyle, yeşil alanlarıyla, kültür ve spor alanlarıyla şehrin en çok huzur veren yeri olacak. Körfez, şehrin kötü kokan kara lekesi değil, mis gibi kokan bir cennet köşesi olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR BÖLGESİNDE DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ TEK BİR SAĞLIKSIZ BİNA KALMASIN İSTİYORUZ"

Kurum, en önemli gündem maddelerinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu, ülkeyi depremlere hazırlamak için 81 ilde ayak basmadık yer bırakmadıklarını vurgulayarak "Hep birlikte başlattığımız seferberlik anlayışıyla bugüne kadar 201 bin konutun teslimini gerçekleştirdik. Depremin üzerinden 2 yıl geçmedi. Bu, kolay bir iş değil; güç ister, irade ister, liderlik ister. Hamdolsun, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 11 ilimizde bu başarıyı gerçekleştirdi. Bu başarı, aziz Türk milletimizin başarısıdır. İnşallah kalan 250 bin konutumuzun inşasını süratle yapacağız." dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin kudretli, güçlü birimleri olan, sahada aksiyon alabilen, bölgesinde lider bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah bu mücadeleyi de yıl bitmeden hızlı, kararlı şekilde yürüteceğiz ve tüm kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi evlerimizi teslim edeceğiz. İstiyoruz ki Türkiye'nin hiçbir bölgesinde dönüşüme girmemiş tek bir sağlıksız bina kalmasın. Bugün ülke geneline baktığınızda 3 milyon 700 bin yeni yuvamız yapılmış. Kocaeli'ye baktığınızda yaklaşık 37 bin bağımsız bölümü 30 farklı alanda devam eden projelerimizle gerçekleştiriyoruz.

17 Ağustos'ta acının merkez üssüydü Gölcük, vatandaşlarımızı kaybettik. Hemen orada, deprem riski devam eden, Kocaeli'de acilen dönüştürülmesi gereken 24 bin konutun bağımsız bölümün içinde olan 750 konutla ilgili projemizi başlattık. Gebze Kirazpınar'daki vatandaşlarımıza, aynı bölgede 393 rezerv konut inşa ettik. Kimseyi mağdur etmeden, herkesin rızasını, duasını alarak bu projeyi başlattık. Böylece Gebzeli kardeşim kendi mahallesinde, kendi komşularıyla güvenli, konforlu, sağlıklı yuvalarında yaşayacak."

Haberin Devamı

Kurum, hemen hemen her ilçesinde kentsel dönüşüm projesiyle Kocaeli'yi afetlere karşı hazırlıklı hale getirdiklerine işaret ederek "Bugün Kocaeli'de 5 bine yakın konutun inşası devam ediyor. İşte Derince rezerv konutlarımız. Körfez Barbaros Mahallesi'nde riskli alandaki 315 hak sahibimiz vardı. Bu riskli alandaki kardeşlerimiz için hemen kolları sıvadık, Derince Sopalı'da altyapısı, mimarisiyle Derince'ye değer katacak 584 bağımsız bölümün inşasını gerçekleştirdik. Bugün de kuramızı çekiyoruz. O gün iyi niyetle başlattığımız projelerde bugün anahtarını alan, kurasını çeken o vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizim için dünyalara bedel. Yine Şekerpınar'da yaşayan 107 hak sahibi vatandaşımız için de aynı mahallede 119 bağımsız bölümü bitirdik. Aralık ayında kuralarımızı çektik bugün de anahtarlarımızı teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bir yandan bu projeleri yaparken diğer yandan da dönüşümü hızlandıracak çok kritik adımlar attıklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli'miz artık iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olacak, afetlere dirençli olacak. Kocaeli'yi Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik. Görüşmelerimizi yaptık ve evini dönüştürmek isteyen herkes, uzlaşma ofislerinde vatandaşımız görüşecek ve bundan böyle 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek. Üstelik bunu da 180 ay vadeli, 0,69 gibi çok cüzi, yani bunun büyük kısmını hibe diyebileceğimiz vade farklarıyla kullanabilecek. Bugün itibarıyla ön incelemeye, mahallelerimizde bilgilendirme toplantılarına başladık, talepleri alacağız. Bu talepler doğrultusunda o acil dediğimiz alanlardan başlayarak dönüşümü Kocaeli'nin her yerine yayacağız."

Haberin Devamı

Kurum, vatana hizmet iddiasında olanların böyle gayretlerle, böyle projelerle ortaya çıkması gerektiğini belirterek "Millete söz verip oy alanların bahanesi, mazereti ve ihmali olmaz. Bugün milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları, bırakın millete hizmet etmeyi, millete parmak sallayanları görmektedir. İnanın bugün size teslim ettiğimiz bu yuvaların, bu projelerin bile karşısında duranlar, engellemeye çalışanlar oldu. Biz 'kentsel dönüşüm' dedikçe vatandaş dönüşüme yanaşmasın diye yalanlarına yalan katanlar oldu. Biz 'çevrecilik' deyince, 'Körfez'i temizleyeceğiz' deyince o mangalda kül bırakmayanlar gelsinler, Körfez'deki çalışmamıza baksınlar. Gelsinler, Marmara Denizi daha fazla kirlenmesin diye ortaya koyduğumuz çabaya baksınlar." diye konuştu.

"MARMARA DENİZİ'NE BİR DAMLA KİRLİ SUYUN BİLE GİRMEMESİ İÇİN ALDIĞIMIZ KARARLARI HARFİYEN UYGULAYACAĞIZ"

Bakanlık olarak Bilim Kuruluyla çok kapsamlı müsilaj araştırma seferini daha tamamladıklarını, neticelerini de yakında paylaşacaklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Eylem Planı'na imza attığı halde millete verdiği sözleri yerine getirmeyen belediyelerimizi de yine uyarmaya devam edeceğiz. Kocaeli de o gün o mutabakatın içindeydi. Bugün arıtma tesisini 23'e çıkarmış, atık sularının yüzde 100'e yakını arıtan, Körfez'i bizimle temizleyen ve vatandaşına iyi gelecek için mücadele eden çalışma arzusuyla bu projeler gerçekleştirilmekte. Üzerine basa basa ifade ediyorum ki yarın attıkları o imzaları umursamayan, görevlerini yerine getirmeyen tüm bu belediyeler, milletin karşısına çıkıp herhangi bir cevap veremeyecekler. Biz bir kez daha tüm belediyelerimizi Marmara'nın kurtulmasına vesile olacak her türlü gayreti ortaya koymaya ve sorumluluğa davet ediyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yaşanmaması için söz verilen ileri biyolojik atı ksu arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi var olan tesislerin standartlarını yükseltin."

Kurum, Marmara Denizi'ne bir damla kirli suyun bile girmemesi için aldıkları kararları harfiyen uygulayacaklarını vurgulayarak "Bu kararların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan çevremizi korurken diğer taraftan depremle mücadele edeceğiz. 11 ilimizdeki vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." dedi.