Bakan Kurum’dan Murat Gülibrahimoğlu iddialarına ilişkin açıklama: Açık bir iftiradır

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 20:15

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, 'Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

Kurum, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen, Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

