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Bakan Kurum'dan Malatya'daki depremle ilgili açıklama: Elazığ’da 20 ağır hasarlı bina tespit edilmiştir

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#Malatya#Deprem#Murat Kurum
Bakan Kurumdan Malatyadaki depremle ilgili açıklama: Elazığ’da 20 ağır hasarlı bina tespit edilmiştir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 09:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiştir. Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş;

Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."

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#Malatya#Deprem#Murat Kurum

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