Bakan Kurum'dan Malatya'da açıklamalar: Muhalefet iftira üstüne iftira atıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

Bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının parçası olmayı ellerinden gelse bunca eseri durdurmayı göze alacaklar. Ben Malatya'dan soruyorum bizi eleştiren muhalefet deprem bölgesinde depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı. Deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. ellerinde bir sürü belediyeleri var. Burada gelip okul konut yapsalar kötü mü olurdu. Buna rağmen utanmadan sıkılmadan benim şahsıma laf yetiştiriyor. Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor.

"KONUT DİYORUZ BUNA RAĞMEN ARAPLARA SATILACAK DİYORLAR"

Depremzede vatandaşlarımızın duygularıyla oynuyorlar. Muhalefet iftira üstüne iftira atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Sen bu işleri yapamıyorsun demiyor. Deprem bölgesine gelip vatandaşın sorunlarını dinlemiyorsun demiyor. İşin ehlisin değilsin manasında yorum duymadık. Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Hep bir algı peşindeler. Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar. Sen önce kendi genel başkanlığını hazmet, sonra gel biz eksik yapıyorsak bizi eleştir. Tavsiyem beni yalan iftiralarla diline dolayacağına gözlerindeki bantı çıkarsın etrafına baksın. Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. Biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız. Biz Malatya'ya geleceğiz. Biz Malatya'yla birlikte mutlu bir geleceğe bakacağız.

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"İSTANBUL'UN GÜÇLÜ OLMASI TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR"

Her afette olduğu gibi afet sonrası afet bölgesine hareket ediyoruz. 23 Nisan'da yaşadığımız deprem sonrası İstanbul'a hareket ettik, Millet bahçelerinde hizmetlerimizi verdik. Ne ihtiyaç varsa ona yönelik çalışmalarımızı başlattık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları başlattık. 425 bin bağımsız bölüm hasar tespit çalışması yapılmıştır. İstanbul'un güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir. Yarısı Bizden kampanyamıza vatandaşlarımızın talep ettiği takdirde dahil olabileceğini belirttik. İstanbul kampanyamızdaki destek tutarlarını artırdık. 1.5 milyonluk desteği 1 milyon 875 bin liraya çıkarmış olduk. Yeni işyerleri için miktarlarımızı 1 milyon liraya çıkarmış oluyoruz. 81 ilimizde 50 bin konutun inşa edilmesini sağladık. Muhalefet eleştirsin. İstanbul'da sosyal konut 125 bine ulaşmıştır. Deprem meselesini biz siyaset üstü görüyoruz görmeye de devam edeceğiz.

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"BU YIL SONUNA KADAR KONUT VE İŞYERLERİMİZİ TESLİM ETME HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Haziran sonu Temmuz başı itibariyle buradaki çarşılarımız konutlarımız etap etap teslim edilmeye başlanacak. Çoğunluğun talebine göre hareket ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar konut ve işyerlerimizi teslim etme hedefiyle çalışıyoruz. Hakkaniyetli bir dağıtımı yapıyor olacağız.