Bakan Kurum'dan Küçükçekmece'ye 5 yeni müjde

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde miting yaparak vatandaşlara seslendi. Bakan Kurum, "İstanbul bizim sevdamız, canımız, ciğerimiz, aşkımız ruhumuz. İstanbul bizim kabul olunmuş duamız. Bu aziz şehre, bu güzel şehrin insanlarına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir gurur olmuştur. İşte biz şehirlerin sultanı, şehirlerin şahı İstanbul'umuzu, 21 yılda dev eserlerle, hiçbir şehre nasip olmamış büyük hizmetlerle taçlandırdık. Şimdi bizlere düşen en önemli görev, İstanbul'umuzu depremlere, sellere, afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabi ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'İstanbul'un Büyük Dönüşümü' diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, 'Yarısı Bizden' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde olmak üzere 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yarısı bizden kampanyası ile daha da hızlandırıyoruz" diye konuştu.

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"İSTANBUL GENELİNDE 309 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN TOPLAM 51 BİN BAŞVURU ALDIK"

Bakan Kurum, "Bu kampanya ile sizlere finansal bir destek sağlıyoruz. Dönüştüreceğiniz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Üç gün önce başvuruları almaya başladık. İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık. Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2 bin 700'e ulaştı. Gelin, bu kampanyaya hep birlikte omuz verelim, hep birlikte evlerimizi dönüştürelim, afetlere karşı dirençli Küçükçekmece'mizi hep birlikte inşa edelim. Çünkü bunu ancak sizlerin gönül rızasıyla yapabiliriz. Bunu ancak sizlerle birlikte başarabiliriz. Küçükçekmece'nin güçlü yarınları için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güzel ilçede yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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BAKAN KURUM'DAN KÜÇÜKÇEKMECE'YE 5 MÜJDE

Vatandaşlara müjdeler veren Bakan Kurum, "Bir; Kartaltepe'de konut, ofis ve dükkânlarımızı inşa ederek sizlere teslim ettik. Şimdi sizlerin de heyecanla beklediği yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede sizlere, Küçükçekmece'mize heyecanla, mutlulukla armağan edeceğiz. İki; içerisinde koku bahçelerinden çocuk oyun alanlarına, korulardan mesire yerlerine, camiden millet kıraathanesine kadar pek çok sosyal donatının olduğu Halkalı Millet Bahçemiz güzel oldu mu? Şimdi yeni projeler üstünde inşallah ilçemize daha nice yeşil alanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Üç; Atatürk merkez ve Kanarya Mahallesi ile Fatih Meydanı ve çevresindeki 3 riskli alanda tam 57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız tehlike altında. Bu bölgenin acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Fatih merkez ile İnönü mahallesindeki rezerv alanlarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle tüm bu mahallerimizde dönüşümü hızlıca yapacak; 230 bin Küçükçekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Dört; Safta Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Alanda 100 metrekare olmak 2+1, 163 bağımsız birimimizin projelendirme çalışmasını tamamladık. En kısa sürede sizlerle görüşüp ilk kazmayı vuracağız. Beş; Yenişehir Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, itirazlarını inceliyoruz. İnşallah hiçbir mağduriyete izin vermeden sağlıklı, rızaya dayalı bir dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Eserlerin Küçükçekmece'sini, herkesin Küçükçekmece'sini, İstanbul'unu sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Annelerimizle, babalarımızla, kız kardeşlerimizle inşa edeceğiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla, çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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"CUMHURİYETİMİZİN EN ÖNEMLİ, EN KRİTİK SEÇİMİ 14 MAYIS'TA"

Bakan Kurum, "Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta 'dev projeleriyle yükselen bir Türkiye' diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise 'Türkiye'ye dair tek bir projesi' olmayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta Ayasofya'yı yeniden açanlar var. Diğer tarafta Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenler var. Bir tarafta İstanbul'da; 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti, cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.