Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na: Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Kemal Kılıçdaroğlu#Sosyal Konut
Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na: Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 23:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Kemal Kılıçdaroğlu#Sosyal Konut

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles