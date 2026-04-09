Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

#Murat Kurum#Kentsel Dönüşüm#Zeytinburnu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 20:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde evlerini kentsel dönüşümle yenileyen vatandaşların görüntülerini paylaşarak, kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem riskine karşı İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışmalar sürüyor.

Olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki riskli binalarda, Bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO ile örnek bir dönüşüm yapıldı. 20 bin 570 metrekarelik alanda 12 bloktan oluşan 286 konut ve 14 iş yerinin yapımı 2023'te tamamlandı.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından kentsel dönüşümle evlerini yenileyen Beştelsiz Mahallesi sakinlerinin görüntülerini paylaşarak, "Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik. Beştelsiz Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz örnek dönüşüm projesiyle artık her kapı güvenle açılıyor. Siz de sağladığımız tüm kolaylıklardan faydalanın, evinizi sağlam bir gelecek için dönüştürün." ifadelerini kullandı.

