Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması! '2021 yılı içerisinde ihalesini yapacağız'

Bakan Kurum, Kanal İstanbul'un İstanbul'a değer katacak bir proje olduğunu belirtip, "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir. Bugün görüyoruz ve çok da üzülüyoruz ki, İstanbul'da yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar, oluşmaya başladı. Belediyelerimiz bu konuda acziyet içerisinde ise arkadaşlarıma talimat verdim, biz çöp toplama işine de destek verebiliriz bakanlık olarak" ifadelerini kullandı