Bakan Kurum’dan İzmir’de önemli açıklamalar

Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları:



24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.



Çadır kentlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik başvuru noktalarımız var. Taşınma yardımları kira yardımı, eşya yardımı vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaktadır.



Bu kapsamda tekrar hatırlatmak gerekirse eşyalarını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira destek sağlanmaktadır. Yeni konutlara ilişkin çalışmalarımızı başlattık. 5 bin konut şu anda projelendiriliyor. Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Bir yıl içerisinde de tamamlanacak şekilde projelerimiz devam etmektedir.



Enkaz alanları arasında riskli gördüğümüz binalarda kentsel dönüşüm çerçevesinde ödemelerini yapacaklar. Buradaki maliyetlerde de ciddi bir indirim yaparak burada vatandaşlarımıza ödeme imkanı sağlayacağız.



Şu ana kadar beslenme ihtiyaçları kapsamında 531 bin vatandaşımıza sıcak yemek verilmiştir.



İzmir’in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız.