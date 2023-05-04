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Bakan Kurum'dan İYİ Partili vekil adayına yanıt

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#Murat Kurum#İYİ Parti#Orhun Ertürkmen
Bakan Kurumdan İYİ Partili vekil adayına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 23:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen'in 'bakanlığa ait TIR ile seçim çalışmaları yürütüldüğü' iddialarına yanıt verdi. Kurum, paylaşımında, "Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 

"Değerli genç arkadaşım, Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin."

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#Murat Kurum#İYİ Parti#Orhun Ertürkmen

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