Bakan Kurum'dan İYİ Partili vekil adayına yanıt

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"Değerli genç arkadaşım, Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin."
Değerli genç arkadaşım,— Murat KURUM (@murat_kurum) May 4, 2023
Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı.
Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin. https://t.co/DOIU5mHsvG