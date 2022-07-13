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Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt

#Murat Kurum#İthal Atık#Adana
Bakan Kurumdan ithal atık iddialarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ithal atık dökümü iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz!" dedi.

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Bakan Kurum'un kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, OLAMAZ! Anlık ADANA. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz.

 ▪️Çöp değil ATIK alıyoruz.

▪️Çünkü GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

▪️Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları ASLA İTHAL ETMİYORUZ.

 ▪️Çünkü YASAKLADIK."

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#Murat Kurum#İthal Atık#Adana

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