Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt

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Bakan Kurum'un kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, OLAMAZ! Anlık ADANA. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz.

▪️Çöp değil ATIK alıyoruz.

▪️Çünkü GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

▪️Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları ASLA İTHAL ETMİYORUZ.

▪️Çünkü YASAKLADIK."