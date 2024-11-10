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Bakan Kurum’dan İliç yanıtı: Yanlış yapanlar hesabını verecek

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#Murat Kurum#İliç#Bakanlık Bütçesi
Bakan Kurum’dan İliç yanıtı: Yanlış yapanlar hesabını verecek
Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün yapılan bakanlık bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

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9 kişinin yaşamını yitirdiği İliç maden kazasında bakanlığınca verilen izinlerle sorumluluğu olduğu eleştirilerine ise Bakan Kurum, özetle şöyle yanıt verdi:

“Türkiye bir hukuk devletidir. Attığımız tüm adımlar kanunla atılır. Bu işletmenin kurulması esnasında ilgili tüm kurumlardan görüşler alınmış, 22 farklı kurumdan. Hepsi olumlu. Bakanlığımız bu kurumlardan gelen izinler doğrultusunda bir ÇED raporu düzenlenmiş. Biz bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığını 135 kez incelemişiz, 135 kez ve en üst sınırdan idari para cezasını uygulayan benim, işletmeyi kapatan benim. Hukuk inceliyor, değerlendirilecektir, karar verecektir; verilecek karar doğrultusunda da kimin sorumluluğu var, kimin problemi var, kim yanlış bir işlem yapmış hesabını da verecektir.”

 

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#Murat Kurum#İliç#Bakanlık Bütçesi

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