Bakan Kurum’dan İliç yanıtı: Yanlış yapanlar hesabını verecek

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9 kişinin yaşamını yitirdiği İliç maden kazasında bakanlığınca verilen izinlerle sorumluluğu olduğu eleştirilerine ise Bakan Kurum, özetle şöyle yanıt verdi:

“Türkiye bir hukuk devletidir. Attığımız tüm adımlar kanunla atılır. Bu işletmenin kurulması esnasında ilgili tüm kurumlardan görüşler alınmış, 22 farklı kurumdan. Hepsi olumlu. Bakanlığımız bu kurumlardan gelen izinler doğrultusunda bir ÇED raporu düzenlenmiş. Biz bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığını 135 kez incelemişiz, 135 kez ve en üst sınırdan idari para cezasını uygulayan benim, işletmeyi kapatan benim. Hukuk inceliyor, değerlendirilecektir, karar verecektir; verilecek karar doğrultusunda da kimin sorumluluğu var, kimin problemi var, kim yanlış bir işlem yapmış hesabını da verecektir.”