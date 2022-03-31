Bakan Kurum'dan iklim değişikliği ile mücadele mesajı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı kapsamında, ‘Sürdürülebilir Okyanus Yönetimi İçin Politikalardan Yararlanılması’ oturumuna katıldı.



Bakan Kurum CNN TÜRK'te iklim değişiliği ile mücadelede atılan adımlar hakkında bilgi verdi.Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim için verimli kazanımlar elde ettiğimiz bir toplantı oldu. Toplantıda sayın genel sekreter Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde ülkemize övgülerini söz ettiler. Denizlerimizin, derelerimizin temizliği ile ilgili önerilerimiz oldu.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

İklim değişikliği ile ilgili kararlı mücadele veriyoruz. 2053’e yönelik net 0 emisyon hedefi koyduk. İlgili bakanlıklarımızla görüşerek atmamız gereken adımları tartışıyoruz. Bizi önümüzde bekleyen iklim değişikliği konusu var. İklim Şurası düzenledik, tüm sektörlerin görüş ve önerileri paylaşıldı.

Sadece 2053’ü değil 50 yılı, 100 yılı düşünen planlama yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakında şura çalışmaları ile ilgili sonuçları paylaşacak. 0 atık projemiz var. Plastiklerimizin geri dönüşümde kullanılması için poşetleri ücretlendirdik, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltacağız.

Ormanlaştırma çalışmaları il Avrupa’da ilk sıradayız. Millet Bahçeleri projeleri 81 ilde devam ediyor. Her sektörümüz bu sürecin içinde olacak.