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Bakan Kurum'dan depremzede çocuklara karne hediyesi

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#Karne
Bakan Kurumdan depremzede çocuklara karne hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 13:14

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de, 2 yıl önceki depremde yıkılan binaların yerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlarda oturan aileleri ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaret sonrası karnelerini gösteren depremzede çocuklara hediyeler verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret için İzmir’e geldi. 30 Ekim 2020 depreminde yıkılan ve yerinde dönüşümle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yeniden inşa edilen deprem konutlarını ziyaret eden Kurum, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da yer aldı.

Bakan Kurum, ilk olarak Barış Sitesi’nde deprem nedeniyle eşini kaybeden Hatice Baltrak’ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sonrası çocuklar, Bakan Kurum’a karnelerini gösterdi. Bakan Kurum da çocuklara hediyeler verdi. Bakan Kurum daha sonra depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın yerine inşa edilen TOKİ konutlarına gitti ve bölgedeki esnafı ziyaret etti.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#Karne

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