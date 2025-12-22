Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için 'Tohum' filmi paylaşımı

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta son teslimatın yapılacağı deprem bölgesine ilişkin 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.



Bakan Kurum'un, “Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye’nin” mesajının yer aldığı paylaşımda 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız” mesajı da yer aldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN KONUTLA TAMAMLANIYOR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalar bu ayın sonunda tamamlanıyor. Asrın felaketinin asrın inşa seferberliğine dönüştüğü deprem bölgesinde yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek. Son teslim töreni 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da düzenlenecek.