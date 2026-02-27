Bakan Kurum’dan COP31 buluşması

Haberin Devamı

Bakan Kurum, dün Ankara’da düzenlenen ‘COP31 İstişare Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Oldukça çetin geçen diplomatik müzakerelerin sonucunda COP31’in ev sahipliğini üstlendik. Bu organizasyona talip olduğumuzda ülkemizin bu konudaki gücüne, kabiliyetine ve sizlerin potansiyelinize inandık. Türkiye’nin ilk ‘İklim Şurası’nı düzenlerken, ilk iklim kanunumuzu çıkarırken, ‘Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirirken, deprem bölgesini ihya ve inşa ederken nasıl bir dayanışma gösterdiysek, bu tarihi yolculukta da yine çözüm ortağımız olarak sizlerle birlikte yola çıkmak istiyoruz.

NELER YAPILIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle COP31 Başkanı olarak atandıktan hemen sonra kurumsal kapasitemizi sürece uyumlu hale getirdik. COP31 Başkanlık Ofisimizi kurduk, organizasyon şemamızı belirledik, Antalya EXPO alanını COP31 için tasarladık ve hızla saha çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da 2 günlük çok önemli bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası, Avustralya, Azerbaycan ve Brezilya’dan üst düzey katılımcılar ve çalışma arkadaşlarımızla Birinci Stratejik Misyon çalışmamızı başarılı bir şekilde tamamladık. Görüşmelerde COP31 için ortak bir vizyon oluşturma hedefi doğrultusunda beklentilerimizi ve önceliklerimizi değerlendirdik. COP31 sürecini 3 temel değer üzerine inşa ediyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Bugün iklim krizinde yeni bir eşiğin içindeyiz. Dünya artık ‘bekleme lüksünü’ kaybetmiştir. Artık mesele sadece hedef belirlemek değildir. Artık mesele, hedefleri sahaya indirmek, uygulamayı hızlandırmaktır.”