Bakan Kurum’dan COP31 açıklaması: Sel ve kasırga vize tanımaz

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Ankara’da yapılan COP31 Başkanlığı, Diplomatik Misyonlar için Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum, özetle şu mesajları verdi: “Doğanın dengesi bozulduğunda, haritalara gururla çizdiğimiz o sınırların hiçbir anlamı kalmıyor. Sel suları vize sormuyor. Kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor. İklimin öfkesi hiçbir diplomatik kural tanımıyor. Şayet kriz sınırları aşıyorsa, biz de sınırları aşan bir irade göstermek zorundayız. Bu küresel fırtınada hiçbir sorumluluğu, hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin, küçük ada devletlerinin en ağır bedeli ödemesine asla göz yumamayız, yummayacağız. COP31 masasında, biz sessiz yığınların ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacağız. Anadolu’nun binlerce yıl önceden gelen ‘imece’ kültürünü COP31’e taşıyacağız. Antalya’da, dünyanın en büyük imecesini kuracağız, ‘küresel imeceyi’ tarihin altın sayfalarına yazacağız.

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6 BÜYÜK HEDEF

COP31 Başkanlığı olarak 2035 yılına kadar hayata geçireceğimiz 6 büyük hedef koyduk. Birincisi elektrifikasyonun küresel payını yüzde 35’e çıkaracağız. İkinci devrim temizlikte olacak, dünyayı koca bir çöplüğe dönüşmekten kurtarıp, küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalardaki enerji tüketimini yüzde 25 azaltacağız. Dördüncü devrim sanayiyi değiştirecek. Sanayide döngüsel malzeme kullanım oranını yüzde 15 seviyesine taşıyarak, doğadan aldığımızı doğaya geri vereceğiz. Beşinci devrim eğitimle gelecek. İklim okuryazarlığını, dünyanın en ücra köşesindeki çocuğun zihnine nakşedeceğiz. Altıncı ve en büyük devrim birleştirme gücümüz olacak. İklim Uygulama Köprüsü’nü kuracağız. İhtiyacı olan ülkeyle çözümü sunan finansmanı, bu köprünün ortasında el sıkıştıracağız.”

FETHİYE KÖRFEZİ TEMİZLENECEK

Bakan Kurum Fethiye Körfezi’nin de temizleneceğini açıkladı: “Sayın Emine Erdoğan’la birlikte önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi’ni temizleyecek, Türkiye’nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz’in incisi Trabzon’da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz. Bakü, New York, Londra ve Fiji’de olacağız.”