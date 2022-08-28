Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını iddia ederek, "Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey değişir, CHP değişmez.

İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış.

Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP’den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır!

Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın.

Şunu unutmayın!

Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye’yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz."

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